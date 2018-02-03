«Третий брак принесет счастье»: Костенко и Тарасов сочиняют стихи о любви и уверяют, что всегда будут вместе
Прогремевшая на днях свадьба Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова наделала немало шума в Сети. Поклонники пары восхищались, хейтеры подкалывали, комментарий оставила даже бывшая супруга футболиста Ольга Бузова. Сами же виновники переполоха не обращают внимания на негатив и стараются доказать всем, кто не верит в их любовь, какие сильные чувства их связывают.
На этой неделе в продажу поступит приуроченный ко Дню святого Валентина номер журнала HELLO!, для публикации в котором Дмитрий и Анастасия поделились фотографиями с главного в их жизни мероприятия, а также — деталями love story.
«Верю, третий брак принесет счастье!», — признался полузащитник клуба «Локомотив».
В свою очередь, вторая вице-мисс Россия-2014 посвящает любимому мужчине стихи. «Иногда во мне просыпаются гены дедушки и я пишу стихотворения», — скромничает новая супруга футболиста.
«Мамуля, знаешь, сердце бьется, Да так, что я дышать не успеваю! Душа к любви стремительно несётся, И песни о прекрасном напевает. Мамуля, знаешь, я уже большая И время уделяю вам не часто, Но ты же и без слов все понимаешь- Над чувствами своими мы не властны. Мамуля, знаешь, стала я другая И ты сама об этом говорила, Как счастье на глазах моих мигает И как любовь мой облик озарила! Мамуля, знаешь, я к нему навстречу- И в снег, и в дождь, хотя он не позволит! Он как никто другой подставит плечи И от дурного, от всего укроет. Мамуля, знаешь, он как я мечтает! И любит своих близких, как и я... И так меня, как он, никто не понимает И для меня он, как и вы, семья!», — пишет она в блоге.
Верите в искренность их чувств?
Фото: instagram