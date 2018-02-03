Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов показывают всем, как нужно любить друг друга.

Прогремевшая на днях свадьба Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова наделала немало шума в Сети. Поклонники пары восхищались, хейтеры подкалывали, комментарий оставила даже бывшая супруга футболиста Ольга Бузова. Сами же виновники переполоха не обращают внимания на негатив и стараются доказать всем, кто не верит в их любовь, какие сильные чувства их связывают. На этой неделе в продажу поступит приуроченный ко Дню святого Валентина номер журнала HELLO!, для публикации в котором Дмитрий и Анастасия поделились фотографиями с главного в их жизни мероприятия, а также — деталями love story. «Верю, третий брак принесет счастье!», — признался полузащитник клуба «Локомотив».

В свою очередь, вторая вице-мисс Россия-2014 посвящает любимому мужчине стихи. «Иногда во мне просыпаются гены дедушки и я пишу стихотворения», — скромничает новая супруга футболиста.