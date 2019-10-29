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«Тот самый концерт»: трейлер юбилейного шоу Аллы Пугачевой восхитил Сеть

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Алла Пугачева

Фото: Кадр из видео

70-летняя Алла Пугачева продемонстрировала вокальные данные в ходе юбилейного концерта.

Совсем скоро в ряде российских кинотеатров состоится показ юбилейного концерта Аллы Пугачевой. Поход на шоу, которое состоялось в Государственном Кремлевском дворце этой весной, для многих поклонников таланта артистки оказался непозволительной роскошью: цены на билеты были выше, чем хотелось бы. «Все те, кто не смогли попасть на мой Юбилейный концерт, смогут увидеть его в КИНОТЕАТРАХ в конце октября», — обрадовала поклонников Примадонна через полгода.

Наконец, в Сети появился трейлер концерта. Демонстрация вокальных данный 70-летней артисткой, ее открытость и теплота покорили поклонников. Выход на сцену детей Примадонны — 6-летних Лизы и Гарри — и ее 43-летнего мужа Максима Галкина тоже вошел в фильм. За подготовку номеров отвечали театральный режиссер Филипп Григорьян, хореограф и режиссер Егор Дружинин, сотрудник Большого театра Артем Овчаренко.

«Киноконцерт — это, конечно, что-то особенное: зритель видит меня крупно, ничего не ускользает от него. Я буду признательна каждому, кто придет в кинотеатр. Это будет действительно юбилей и общение душ. Я всегда заканчиваю концерт одной фразой: если хоть что-нибудь останется в вашем сердце, большей награды для себя я и не желаю», — комментировала Алла Борисовна.

А вы пойдете на показ?

Фото и видео: instagram, youtube

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