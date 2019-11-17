Александр Овечкин нежно поздравил жену с днем рождения и показал трогательное фото с ней
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram Анастасии Шубской
Александр Овечкин признался в любви Анастасии Шубской в день ее 26-летия.
«С днем рождения моя любимая, спасибо что радуешь нас с сыном каждый день! Мы тебя очень любим, желаем тебе здоровья наша девочка, будь счастлива», — написал он.
Александр Овечкин и Анастасия Шубская, младшая дочь актрисы и режиссера Веры Глаголевой, поженились в конце августа 2016 года. Хоккеист стал для супруги опорой и поддержкой, когда спустя год она потеряла мать.
18 августа 2018 года в семье Овечкиных произошло радостное событие — в одной из клиник США Анастасия родила сына. Сергей растет крупным мальчиком, поклонники пары гадают, на кого из родителей он похож больше.
Фото и видео: instagram
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