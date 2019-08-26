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В Сети обсуждают новую фотосессию Шубской и Овечкина с годовалым сыном: «В костюме сразу взрослый такой»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Александр Овечкин и Анастасия Шубская

Фото: Instagram Анастасии Шубской

Семья Анастасии Шубской и Александра Овечкина украсила обложку журнала.

Поклонники Анастасии Шубской и Александра Овечкина считают их самой красивой парой, а их сына — самым красивым малышом. После того, как родители крестили маленького Сергея, они стали показывать фотографии, на которых видно его лицо. Фотосессия для журнала Hello, приуроченная к первому дню рождения Сережи, стала очередным поводом обсудить, на кого похож мальчик.

«Красивая семья 😍 Красивая обложка», «Божечки ты мой! Какой мужчиночка», «Сереженька- чудесный мальчик! В костюме сразу взросленький такой! Расти, малыш, радуй своих замечательных родителей, а с выбором родителей ты не ошибся», «Ну какой мальчик, просто чудо», «Александрович красавчик», «Сыночка такой классный», «Уже такой большой 😍 вот вы с пузиком ходили», «На папу похож👌🎈😊», «Ой ребята!!!!! Папин сын!!!!! А вот интересно характер будет в кого», «Вот так носишь их 9 месяцев, токсикоз, отеки... а они видели на папу похожи», «Лапуля!!! Счастье абсолютное», — обсуждают поклонники пары.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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