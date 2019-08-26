В Сети обсуждают новую фотосессию Шубской и Овечкина с годовалым сыном: «В костюме сразу взрослый такой»

«Красивая семья 😍 Красивая обложка», «Божечки ты мой! Какой мужчиночка», «Сереженька- чудесный мальчик! В костюме сразу взросленький такой! Расти, малыш, радуй своих замечательных родителей, а с выбором родителей ты не ошибся», «Ну какой мальчик, просто чудо», «Александрович красавчик», «Сыночка такой классный», «Уже такой большой 😍 вот вы с пузиком ходили», «На папу похож👌🎈😊», «Ой ребята!!!!! Папин сын!!!!! А вот интересно характер будет в кого», «Вот так носишь их 9 месяцев, токсикоз, отеки... а они видели на папу похожи», «Лапуля!!! Счастье абсолютное», — обсуждают поклонники пары.