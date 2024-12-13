Актриса Кэмерон Диас раскрыла секрет успешного брака с Бенджи Мэдденом

Американская актриса Кэмерон Диас уверена, что залогом крепкого и здорового брака являются терапия и понимание того, что два партнера так или иначе должны отличаться друг от друга. По словам звезды, именно эти две вещи обеспечивают ей комфортное существование с мужем Бенджи Мэдденом.

«Терапия — это важное дело в нашей семье. Это то, от чего мы зависим. Невозможно быть в браке и иметь семью, если оба человека не выкладываются на 100% каждый день», — приводит слова актрисы журнал People.

Диас стоит на одном — забывать о высшем приоритете брака не стоит ни в моменты усталости, ни в моменты ссор — поскольку только постоянная преданность общему делу может способствовать процветанию этого дела.

В то же время, считает звезда, каждый должен держать в голове, что его половина в отношениях в любом случае является отдельным человеком с собственными мыслями и идеями. Диас иногда приходится напоминать об этом мужу.

«Я не твой близнец… Ты не можешь закончить мои предложения. Ты не знаешь, о чем я думаю», — перечислила свои золотые формулировки актриса.

Диас и Мэдден женаты почти десять лет, у них двое детей. После рождения старшей дочери в 2019 году Диас перестала сниматься в кино, однако в 2022 объявила о возвращении на экраны.

Ранее мы писали о том, что Диас вместе с мужем обратилась к психологу после рождения второго ребенка.