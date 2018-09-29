57-летний Эдди Мерфи решил жениться на будущей матери своего десятого ребенка

В августе этого года стало известно, что известный комик Эдди Мерфи снова готовится стать отцом. Матерью его десятого по счету ребенка станет модель Пейдж Батчер. На днях стало известно, что актер сделал предложение своей возлюбленной после шести лет отношений.

Представители 57-летнего Эдди Мерфи подтвердили, что он намерен жениться на 39-летней австралийке. Несколькими днями раньше модель была замечена возле хозяйственного магазина в Лос-Анджелесе. Фотографии кольца с крупным бриллиантом на ее пальце появились в ряде иностранных СМИ.

Сын, который родится в декабре, станет вторым общим ребенком пары. Сейчас Эдди и Пейдж воспитывают двухлетнюю дочь Иззи Уну. Тукже у Мерфи есть пять детей от бывшей супруги Николь и трое от разных возлюбленных.