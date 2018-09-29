logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

57-летний Эдди Мерфи решил жениться на будущей матери своего десятого ребенка

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Пейдж Батчер и Эдди Мерфи

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Беременная подруга Эдди Мерфи была замечена с помолвочным кольцом на пальце.

В августе этого года стало известно, что известный комик Эдди Мерфи снова готовится стать отцом. Матерью его десятого по счету ребенка станет модель Пейдж Батчер. На днях стало известно, что актер сделал предложение своей возлюбленной после шести лет отношений.

Представители 57-летнего Эдди Мерфи подтвердили, что он намерен жениться на 39-летней австралийке. Несколькими днями раньше модель была замечена возле хозяйственного магазина в Лос-Анджелесе. Фотографии кольца с крупным бриллиантом на ее пальце появились в ряде иностранных СМИ.

Сын, который родится в декабре, станет вторым общим ребенком пары. Сейчас Эдди и Пейдж воспитывают двухлетнюю дочь Иззи Уну. Тукже у Мерфи есть пять детей от бывшей супруги Николь и трое от разных возлюбленных.

Фото: globallookpress

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Елена Степаненко раскрыла детали развода: «Евгений Петросян пытается скрыть истинную причину расторжения брака»
В «леопарде» и на каблуках: 69-летняя Алла Пугачева затмила всех на вечеринке в честь дня рождения своих детей
Виктория Лопырева встречается с известным политиком?
Экс-участница «Дома-2» рассекретила сумму гонорара за скандал с Серовым
Эвелина Хромченко вынесла модный приговор Монике Беллуччи
Мария Порошина беременна от женатого актера Ярослава Бойко?