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57-летний Эдди Мерфи в десятый раз станет отцом

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Серый слайд, который
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Эдди Мерфи

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Гражданская жена Эдди Мерфи беременна.

Новость о том, что 57-летний Эдди Мерфи снова станет отцом, взорвала Сеть. Ребенок, которого родит 39-летняя австралийская модель Пейдж Батчер, станет десятым по счету для комика.

У пары уже есть двухлетняя дочь Иззи. Еще пятерых детей артист воспитал вместе с бывшей женой Николь Мерфи. И еще трое родились в его отношениях с другими женщинами.

Пара впервые познакомилась на съемках фильма «Дом большой мамочки 2». В 2012 году СМИ заговорили об их романе.

Несмотря на обилие наследников, Эдди нельзя назвать идеальным отцом: он мало времени посвящает детям, а дочь от бывшей солистки группы Spice Girls Мел Би и вовсе не хотел признавать.

Фото: globallookpress

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