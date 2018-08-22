57-летний Эдди Мерфи в десятый раз станет отцом

У пары уже есть двухлетняя дочь Иззи. Еще пятерых детей артист воспитал вместе с бывшей женой Николь Мерфи. И еще трое родились в его отношениях с другими женщинами.

Пара впервые познакомилась на съемках фильма «Дом большой мамочки 2». В 2012 году СМИ заговорили об их романе.

Несмотря на обилие наследников, Эдди нельзя назвать идеальным отцом: он мало времени посвящает детям, а дочь от бывшей солистки группы Spice Girls Мел Би и вовсе не хотел признавать.

Фото: globallookpress