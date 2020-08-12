51-летний Данко резко высказался о дочерях: «Они портят мне жизнь»

Сейчас некогда популярный артист счастлив в отношениях с диджеем Марией Силуяновой, с которой переехал из душной Москвы в крымскую Ливадию. В разговоре с изданием «Собеседник» Данко заявил, что не планирует официально регистрировать отношения с новой избранницей. Более того, певец отметил, что его дочки от прошлых отношений портят ему жизнь: «Никогда я этого не делал и не собираюсь (регистрировать отношения — прим.ред.). Сейчас мои дети, в которых я вкладывал всю душу и любовь, вытирают об меня ноги, портят жизнь, постоянно врут и делают какие-то неадекватные вещи. Представляете, если бы я при этом еще и был женат на их маме?! Они бы вообще меня просто в блин раскатали. Поэтому я считаю, что брак – это лишний повод поглумиться над человеком».