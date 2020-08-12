51-летний Данко резко высказался о дочерях: «Они портят мне жизнь»
Фото: Instagram/@siluyanova
Песни Александра Фадеева, выступающего под псевдонимом Данко, ротировались на радио в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Несколько лет назад имя Данко вновь зазвучало со страниц прессы — певец бросил гражданскую жену, с которой прожил тринадцать лет, вместе с детьми — дочками Софьей, родившейся в 2004 году, и «особенной» Агатой, появившейся на свет в 2014 году.
Сейчас некогда популярный артист счастлив в отношениях с диджеем Марией Силуяновой, с которой переехал из душной Москвы в крымскую Ливадию. В разговоре с изданием «Собеседник» Данко заявил, что не планирует официально регистрировать отношения с новой избранницей. Более того, певец отметил, что его дочки от прошлых отношений портят ему жизнь: «Никогда я этого не делал и не собираюсь (регистрировать отношения — прим.ред.). Сейчас мои дети, в которых я вкладывал всю душу и любовь, вытирают об меня ноги, портят жизнь, постоянно врут и делают какие-то неадекватные вещи. Представляете, если бы я при этом еще и был женат на их маме?! Они бы вообще меня просто в блин раскатали. Поэтому я считаю, что брак – это лишний повод поглумиться над человеком».
Напомним, в 2014 году стало известно, что младшая дочь Данко и Натальи Устюменко родилась с ДЦП. В течение нескольких лет пара активно освещала все подробности жизни с «особенным» ребенком, однако в 2018 году певец решил поставить точку в этих отношениях. Позднее в различных телешоу Данко нелицеприятно высказывался о матери своих детей, чем немало удивил своих теперь уже наверняка бывших поклонников.
Фото: Instagram/@danko_star, @sluyanova, @agatanevinovata
Видео: Instagram
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