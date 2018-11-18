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Певец Данко не общается с «особенной» дочерью

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Натальи Устюменко

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Скандально известный музыкант сделал неожиданное признание.

В минувшем году певец Данко (настоящее имя Александр Фадеев – прим.ред.) оставил гражданскую супругу Наталью Устюменко и двоих дочерей – 14-летнюю Соню и 4-летнюю Агату, которой при рождении был поставлен диагноз ДЦП. На днях музыкант откровенно признался, что прекратил общение с больной дочкой: «С Агатой я не могу общаться по причине того, что она из-за своей болезни не в состоянии это делать. Ее мозг не обрабатывает информацию. Она не может двигаться, общаться, она не понимает, что такое мама, папа. Я уверен, что она по-своему живет, видит какой-то свой мир, но мы просто в разных измерениях находимся. Агата застряла в состоянии двухмесячного малыша». Более того, артист обвиняет бывшую возлюбленную в проблемах, возникших у Агаты: «Вот только у Наташи могла родиться такая вот Агата. Знаете, есть такой фильм «Невезучий», вот это про нее. У нее то болит нога, то голова, то она падает с катера, потом с мотоцикла. И все время дай, дай, и все мало. Как черная дыра. Вы поймите, что в том, что у нее есть возможность взять и за пару дней собрать кругленькую сумму, это моя заслуга. Я привлекал внимание людей к этой проблеме, я бил в набат!».

В эфире программы «Выход в люди» Наталья призналась, что отец Агаты перестал финансово помогать семье, и она вынуждена была открыть сбор средств на покупку новой стиральной машины: «Я не собиралась этот сбор объявлять, но у меня стиральная машинка сломалась, а без нее никак. У Агаты слюнки-то текут, коврики, на которых она лежит лицом, нужно постоянно стирать». Напомним, Наталья Устюменко отказалась подавать в суд на бывшего возлюбленного. Она обратилась к Кате Гордон, чтобы добиться мирного урегулирования конфликта. «Сложнее всего терпеть равнодушие Данко, он совсем перестал уделять внимание девочкам, а к младшей вообще проявляет непонятный негатив. Сколько раз встречались на съемках передач: он всегда вставал на защиту семьи, был готов отдать последнее Агате. А сейчас смотрю и не понимаю, что творится, человека словно подменили. Мы с Наташей предложили подписать Данко алиментное соглашение. Однако он отказался, мол, нет денег!» – комментировала ситуацию Гордон.

Фото: instagram

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