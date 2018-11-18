Певец Данко не общается с «особенной» дочерью

В минувшем году певец Данко (настоящее имя Александр Фадеев – прим.ред.) оставил гражданскую супругу Наталью Устюменко и двоих дочерей – 14-летнюю Соню и 4-летнюю Агату, которой при рождении был поставлен диагноз ДЦП. На днях музыкант откровенно признался, что прекратил общение с больной дочкой: «С Агатой я не могу общаться по причине того, что она из-за своей болезни не в состоянии это делать. Ее мозг не обрабатывает информацию. Она не может двигаться, общаться, она не понимает, что такое мама, папа. Я уверен, что она по-своему живет, видит какой-то свой мир, но мы просто в разных измерениях находимся. Агата застряла в состоянии двухмесячного малыша». Более того, артист обвиняет бывшую возлюбленную в проблемах, возникших у Агаты: «Вот только у Наташи могла родиться такая вот Агата. Знаете, есть такой фильм «Невезучий», вот это про нее. У нее то болит нога, то голова, то она падает с катера, потом с мотоцикла. И все время дай, дай, и все мало. Как черная дыра. Вы поймите, что в том, что у нее есть возможность взять и за пару дней собрать кругленькую сумму, это моя заслуга. Я привлекал внимание людей к этой проблеме, я бил в набат!».