38-летняя Рэйчел Билсон впервые вышла в свет с 41-летним Биллом Хейдером

О романе пары заговорили в конце прошлого года. Известно, что ранее Рэйчел встречалась с коллегой по сериалу «Одинокие сердца» Адамом Броди, а отношения с Хейденом Кристенсеном подарили актрисе дочь Брайар Роуз. В свою очередь, Билл Хейдер был женат на режиссере Мэгги Кэри, родившей ему троих дочерей: Ханну, Харпер и Хейли. В 2018 году пара завершила бракоразводный процесс.