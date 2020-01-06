38-летняя Рэйчел Билсон впервые вышла в свет с 41-летним Биллом Хейдером
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Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Красная дорожка светского мероприятия — прекрасный повод продемонстрировать изменения в личной жизни. Так, на прошедшей минувшей ночью церемонии вручения премии «Золотой глобус» состоялся первый официальный совместный выход в свет американских актеров 38-летней Рэйчел Билсон и 41-летнего Билла Хейдера.
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
О романе пары заговорили в конце прошлого года. Известно, что ранее Рэйчел встречалась с коллегой по сериалу «Одинокие сердца» Адамом Броди, а отношения с Хейденом Кристенсеном подарили актрисе дочь Брайар Роуз. В свою очередь, Билл Хейдер был женат на режиссере Мэгги Кэри, родившей ему троих дочерей: Ханну, Харпер и Хейли. В 2018 году пара завершила бракоразводный процесс.
Фото: Globallookpress
Видео: YouTube
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