Сергей Жуков вот уже десять лет женат на Регине Бурд, с которой воспитывает троих детей: Энджела, Нику и Мирона

Венчание, на котором присутствовали только самые близкие родственники и друзья пары, состоялось в храме Вознесения Господня на Никитских Воротах, где, к слову, когда-то венчались Александр Пушкин и Наталья Гончарова. Для одного из самых важных событий в жизни Регина выбрала красивое белое платье, дополнив его длинной фатой. Сергей же надел классический костюм и белую рубашку.

Отметим, что несколько недель назад Жуков представил новый клип на песню «Конфета», который посвятил своей любимой супруге. В подписи к ролику Сергей трогательно написал о чувствах, которые испытывает к жене: «Мне посчастливилось в 40 лет осознать то, что с каждым прожитым днем я все больше и больше влюбляюсь в свою жену. Да, так бывает. И это не «бес в ребро». Это любовь! Мне ее всегда не хватает. Даже если мы вместе все 24 часа, все равно мне ее мало. Я нахожу все новые и новые грани ее великолепия, грациозности, мудрости, заботы. Я купаюсь в этих ощущениях и абсолютно счастлив с ней и с нашими любимыми детками. Я начал больше писать стихов, песен, наметок. Я снова полон сил и энергии».

Фото: instagram.com