«14 лет назад нам прочили скорый развод»: Валерия и Иосиф Пригожин рассказали, почему они все еще вместе

«Любимый, сегодня наш с тобой день! Вот уже 14 лет по волнам жизни плывем вместе!!! Какое счастье, что все это время мы смотрим в одном направлении! Ты и вулкан, и безмятежность, и теплый летний дождь, и ласковое солнце. Люблю тебя, и ...... пусть говорят. 😜@prigozhin_iosif #свадьба #14годовщина ❤️❤️», — опубликовала Валерия ответный пост.