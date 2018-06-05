Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«14 лет назад нам прочили скорый развод»: Валерия и Иосиф Пригожин рассказали, почему они все еще вместе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 6

Фото из Instagram Валерии

Arrows-left
Arrows-right
Reload
50-летняя Валерия и 49-летний Иосиф Пригожин поздравили друг друга с годовщиной свадьбы.

«Ровно 14 лет назад наш союз был зарегистрирован в Кутузовском загсе Москвы.Никто не верил в нашу искреннюю и чистую любовь. Злые языки прочили нам скорый развод, называли это трюком шоу -бизнеса. Хочу сказать всем: есть еще там приличные люди», — написал Иосиф Пригожин в блоге.

«Любимый, сегодня наш с тобой день! Вот уже 14 лет по волнам жизни плывем вместе!!! Какое счастье, что все это время мы смотрим в одном направлении! Ты и вулкан, и безмятежность, и теплый летний дождь, и ласковое солнце. Люблю тебя, и ...... пусть говорят. 😜@prigozhin_iosif #свадьба #14годовщина ❤️❤️», — опубликовала Валерия ответный пост.

Фото: instagram

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Шах и мат: Мария Шукшина публично поставила «обманутую невестку» на место
Что случилось с лицом Розы Сябитовой: поклонники не узнают телеведущую
Светлана Бондарчук позирует в «голом» платье и поздравляет бойфренда с днем рождения
София Ротару поздравила красавицу-внучку и показала лишнее на фото
«Ювелирная работа, созданная в страстной любви»: Марина Газманова гордится красотой своей дочери
87-летний Иван Краско разводится с 27-летней супругой