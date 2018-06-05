«14 лет назад нам прочили скорый развод»: Валерия и Иосиф Пригожин рассказали, почему они все еще вместе

«Ровно 14 лет назад наш союз был зарегистрирован в Кутузовском загсе Москвы.Никто не верил в нашу искреннюю и чистую любовь. Злые языки прочили нам скорый развод, называли это трюком шоу -бизнеса. Хочу сказать всем: есть еще там приличные люди», — написал Иосиф Пригожин в блоге.
«Любимый, сегодня наш с тобой день! Вот уже 14 лет по волнам жизни плывем вместе!!! Какое счастье, что все это время мы смотрим в одном направлении! Ты и вулкан, и безмятежность, и теплый летний дождь, и ласковое солнце. Люблю тебя, и ...... пусть говорят. 😜@prigozhin_iosif #свадьба #14годовщина ❤️❤️», — опубликовала Валерия ответный пост.
Фото: instagram