Выступал Дмитрий Нагиев и известные рэперы: раскрыта стоимость свадьбы участницы шоу «Холостяк» Адель Вейгель

Свадьба участницы шоу «Холостяк» Адель Вейгель и стримера Михаила Литвина, которая прошла накануне в Подмосковье, стоила примерно 100 млн рублей с учетом подарка жениха невесте, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как выяснило издание, торжество прошло в усадьбе, где играли свадьбу Ксения Бородина и Николай Сердюков. Цена за аренду виллы начинается от 2 млн рублей, еще около 10 млн рублей могло уйти на оформление и оплату работы декораторов.

Ведущим свадьбы был шоумен и актер Дмитрий Нагиев, гонорар которого составил приблизительно 10 млн рублей. На торжестве гостей развлекали также рэперы GUF, Icegergert, Macan, Navai и Леван Горозия. Среди угощений были салаты с креветками и авокадо, утиной грудкой, стейки из говядины и лосося и дорогой алкоголь. Все мероприятие обошлось в 50 млн рублей. Молодожены признавались, что им пришлось даже переносить свадьбу из-за нехватки денег.

В число значительных трат попал и автомобиль Lamborghini Urus стоимостью в 40 млн рублей, который Литвин подарил супруге во время торжества.

Напомним, Вейгель была одной из фавориток Тимати на шоу «Холостяк», однако перед финалом он решил с ней попрощаться. В 2022 году Адель начала встречаться с Михаилом Литвиным.