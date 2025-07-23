Участница шоу «Холостяк» с Тимати Адель Вейгель вышла замуж за Михаила Литвина

Блогерша Адель Вейгель, ставшая известной после участия в шоу «Холостяк», в котором боролась за сердце рэпера Тимати, вышла замуж. Ее супругом стал стример Михаил Литвин.

Адель и Михаил встречаются уже около трех лет. В 2022 году они впервые заявили о своем романе, но после развели публику, разыграв расставание. Из-за этого пранка некоторые поклонники звезд соцсетей восприняли и новости о свадьбе несерьезно. Хотя, судя по опубликованным кадрам, праздник был настоящий.

Блогерша сначала показала фанатам свое свадебное платье, состоящее из корсета и длинной юбки, а после появились видео с церемонии, на которой Адель и Михаил поклялись друг другу в вечной любви и обменялись кольцами.

Отметим, что Вейгель была одной из фавориток Тимати на шоу «Холостяк», однако перед финалом он решил с ней попрощаться. Грустила по этому поводу девушка недолго. Проект помог ей раскрутиться в Сети, после чего она встретила Литвина – блогера-миллионника, прославившегося после видео, где он жег дорогие машины.

Ранее стало известно, что дочь гендиректора ГУМа София Гугуберидзе сыграла свадьбу.