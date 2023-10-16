Водка в России резко подорожает

В России предложили повысить цену на водку с января 2024 года. Соответствующее предложение внес Минфин.

Как сообщает Ura.ru, пол-литра крепкого алкогольного напитка в рознице будет стоить 299 рублей. Важно отметить, что это минимальная розничная цена. Ранее стоимость водки этого объема составляла 281 рубль.

Ведомство учитывало влияние внешних торговых и финансовых ограничений, рост цен на импортное оборудование, а также комплектующие и расходные материалы.

Кроме водки, рост цен коснется бренди и коньяка. Первый напиток подорожает до 403 рублей, второй – до 556. Цены вырастут с 375 и 517 рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что волгоградец заказал на сайте ЦУМа вещи в 846 раз дешевле реальной стоимости. Брендовая одежда обошлась ему не дороже 129 рублей. Покупка была оплачена, но потом ЦУМ отменил заказ и вернул деньги. Волгоградец обратился в суд. Только Верховный суд встал на сторону покупателя и отправил дело на новое рассмотрение. Россиянин собирается требовать у магазина компенсации убытков по рыночной цене вещей или передачи товаров.