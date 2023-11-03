В России могут повыситься тарифы на электроэнергию в 2024 году

В России могут повысить тарифы на электроэнергию в 2024 году. В правительстве выступили с инициативой переложить дифференциацию ставок на регионы. Те, кто откажется трогать тарифы, должны будут все компенсировать за свой счет. Подробности сообщает телеканал «360».

Как стало известно, Федеральная антимонопольная служба подтвердила переход на новые тарифы с целью борьбы с серийным майнингом. По мнению председателя Союза жилищных организаций Москвы, члена Комитета по ЖКХ ТПП РФ, юриста, специалиста по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константина Крохина, регионы, вероятно, согласятся с этими условиями.

«Регионы не могут самостоятельно увеличивать этот показатель. Чтобы федеральный центр им разрешил, федеральный центр в лице министерства вместе с антимонопольной службой поставили такие условия: повышать тарифы для населения», - отметил эксперт.

Не исключено, что ставку подведут к уровню инфляции – до 17%. Но на данный момент нет точных данных, насколько увеличатся тарифы. Юрист считает, что в два раза повышения ждать не стоит, так как это станет сильным шоком для россиян. Скорее всего, ограничатся на 15-16%. Крохин также отметил, что изменение может происходить поэтапно.

«Допустим, сделать сначала, как и объявлены, эти вот 8% и 9-11%, а потом второй раз еще поднять на 6-8%, получится примерно 15%», - заключил специалист.

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