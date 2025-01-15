В НХЛ назвали день, в который Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам

Аналитики Национальной хоккейной лиги спрогнозировали, что российский хоккеист и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов за карьеру в начале апреля. Об этом 15 января сообщил «Чемпионат».

Вероятной датой эксперты считают 3 апреля — в этот день «Кэпиталз» будут играть в гостях с клубом «Каролина Харрикейнз». Игра начнется в 2 часа ночи по московскому времени.

В настоящее время до исторического показателя Гретцки, который составляет 894 шайбы, Овечкину остается 21 очко. В текущем сезоне Александр принял участие в 28 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 20 голов и сделал 12 результативных передач — с учетом того, что он выбывал на несколько недель из-за перелома ноги. При этом ближайший к Овечкину в рейтинге действующий хоккеист Сидни Кросби отстает от него более чем на 350 шайб.

Ранее Овечкин заявил, что после окончания карьеры планирует вернуться в Россию.