Стал лидером проката: «Летучий корабль» Учителя за день заработал 44 миллиона рублей

Российский фильм «Летучий корабль», снятый по мотивам советского мультфильма 1979 года режиссером Ильей Учителем, стал лидером проката в минувший четверг, 21 марта. За день картина заработала 44 миллиона рублей, cообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

По оценке экспертов, на выходных фильм может собрать кассу в 10 раз больше. Директор отдела лицензионного маркетинга киностудии «Союзмультфильм» Анна Герасимова отметила, что проект петербургской компании «Рок» и Алексея Учителя — это свежий взгляд на советскую классику.

В кинокартине снялись многие известные актеры и артисты. В главных ролях — Александр Метелкин и Ксения Трейстер в главных ролях. Вместе с ними на экране появятся Федор Добронравов, Сергей Гармаш, Леонид Ярмольник, Полина Гагарина, Данила Козловский и Ксения Раппопорт.

Ранее Гармаш раскрыл дату начала съемок фильма «Чебурашка 3». Он заявил, что работа над лентой начнется летом.