«Реконструктивные операции недешевые»: Казьмина отдала за новый нос 2,5 млн рублей

Реконструкция носа могла обойтись бывшей жене футболиста Андрея Аршавина Алисе Казьминой в 2-2,5 млн рублей. Об этом заявил пластический хирург Сергей Свиридов.

Его комментарий приводит PROZVEZD.

Свиридов назвал результат операций «шикарным». По его мнению, «можно стоя поаплодировать доктору, который занимался восстановлением носа Казьминой».

Врач объяснил, что в данном случае имело место «достаточно сложное вмешательство». Результат операций должен сохраниться надолго.

Говоря о стоимости пластики, Свиридов отметил, что «реконструктивные операции достаточно недешевые».

«В целом такая реконструкция может стоить 2-2,5 миллиона рублей», - сказал он изданию.

Ранее родные Казьминой заявили, что на восстановление носа ушло полтора года. За это время женщина перенесла 6 операций. Ей предстоит пройти еще несколько коррекций.