Полтора года, шесть операций: родные Казьминой рассказали, как ей восстановили провалившийся нос

Врачи восстановили нос бывшей жене футболиста Андрея Аршавина Алисе Казьминой за 1,5 года. Медики провели шесть операций.

Об этом сайту Kp.ru рассказали родные женщины.

«Полтора года работы позади… Операций было много – шесть, по-моему, мы уже сбились со счету», - сообщили близкие Казьминой и добавили, что «будут еще коррекции».

По словам родственников, она пребывает в хорошем состоянии. Казьмина пока не работает – было не до этого, говорят они.

На вопрос журналистов, готова ли она третий раз выйти замуж, отвечают: «А почему бы и нет».

Известно, что с детьми Казьминой помогает первый муж. Аршавин не видится с дочерью более 4 лет, только платит алименты.

Ранее сообщалось, что с вратаря сборной России по футболу Матвея Сафонова взыскали алименты в размере четверти доходов. Решение принято в пользу матери. Первоначально спортсмен планировал получать алименты на содержание дочери с жены и забрать ребенка к себе.