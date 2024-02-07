Раскрыты просмотры сериала «Слово пацана» на онлайн-платформе

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» на Wink посмотрели более 23 млн человек. Об этом рассказал глава сервиса Антон Володькин.

Общая аудитория всех сезонов сериала в онлайн-кинотеатра за почти три месяца с даты премьеры достигла 23 млн зрителей. Выходит, что картину посмотрел каждый шестой россиянин.

Примерно такая цифры и на пиратских ресурсах: в первую очередь это касается зарубежной аудитории, пояснил Володькин. Доля тех, кто смотрел все серии более одного раза, 8−10%, пишет РБК.

Когда сериал выйдет в эфир телеканала НТВ, планируется добрать новую аудиторию. Его покажут на экранах весной 2024 года.

Среди причин популярности сериала Володькин выделил: креативный подход создателей сериала, системную работу по запуску и продвижению, а также «попадание в запрос аудитории».

Ранее автор книги «Слово пацана» рассказал об угрозах в свой адрес. Подробности читайте в этом материале.