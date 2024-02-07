Обещали переломать ноги: автор книги «Слово пацана» рассказал об угрозах в свой адрес

В 2020 году вышла в свет книга Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970−2010-х» о подростковых группировках Казани. К произведению появился повышенный интерес после съемок одноименного сериала, который стал очень популярным в 2023 году. Гараев рассказал, что один из тех, у кого он брал интервью для книги, обещал ему переломать ноги.

Писатель изначально понимал, что такая острая проблематика может спровоцировать угрозы после выхода книги в свет. Некоторые не понимали, какое право имеет писатель освещать эту тему.

«Были звонки. Один из тех, у кого я брал интервью, поменял свою позицию и обещал мне переломать ноги, если что. Я как-то немножечко опешил, с одной стороны. С другой — подумал, что всё-таки он человек разумный и делать этого не будет», — цитирует Гараева E1.RU.

Этот интервьюируемый выступал как анонимный герой в книге. Он посчитал, что поссорился с писателем из-за ведения паблика. Гараеву позвонил неизвестный и потребовал удалить пост, на что тот ответил отказом. Затем уже позвонил герой и начал вступаться за первого.

Писатель не думает, что угроза была реально. Скорее его просто хотели припугнуть.

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