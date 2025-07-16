Претендует жена и две дочери: режиссер Юрий Мороз оставил после себя многомиллионное наследство

В Москве простились с Юрием Морозом, умершим 14 июля от рака поджелудочной железы. Кинорежиссер оставил после себя многомиллионное наследство, на которое смогут претендовать его жена и две дочери.

В собственности у режиссера был дом в деревне Глушь в Псковской области, куда он ездил с первой женой Мариной Левтовой, а после ее гибели - со второй супругой Викторией Исаковой. Мороз рассказывал, что там выросла и начала ходить его дочь Дарья.

По предварительным оценкам, дом стоит около 15 млн рублей.

У семьи Мороза также была квартира в Москве, но неизвестно, где именно. Режиссер владел и большим домом в Подмосковье, куда семья перебралась из Глуши. Юрий часто показывал интерьер жилища — в просторном коттедже светлые стены, высокие потолки и деревянные полы, установлен камин. На приусадебном участке росло много зелени и деревьев. Цена дома составляет около 50 млн рублей.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев пояснил aif.ru, что на имущество Юрия могут претендовать его жена Виктория Исакова и дочери. С его слов, дети от всех браков равны при распределении наследства по закону. Если же в течение полугода после смерти Мороза появятся внебрачные дети, доли распределят иначе. Но им нужно будет подтвердить родство и право на наследство в судебном порядке, заключил Соловьев.

В 2023 году у Юрия Мороза обнаружили рак поджелудочной железы. Режиссер боролся с болезнью: пил таблетки, проходил химиотерапию, но победить недуг не удалось. В последние дни жизни он не мог самостоятельно передвигаться, ему был присвоен паллиативный статус.

Напомним, кинорежиссера похоронили в одной могиле с первой женой Мариной Левтовой, которая умерла в 40 лет после аварии на снегоходе.