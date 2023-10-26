Пришли к взаимоприемлемым решениям: силиконовый скандал с Хайдаровым близок к завершению

Адвокат Елена Сенина, представляющая интересы певиц Славы, Любови Успенской и других, сообщила о результатах медиации с клиниками, пациентками и самим пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым, которые есть на сегодняшний день. Напомним, речь идет о конфиденциальной процедуре, которая позволяет урегулировать споры без суда.

Подробности узнал сайт Kp.ru.

По словам Сениной, была проведена медиация с двумя клиниками.

«С двумя клиниками мы вступили в медиацию. На протяжении нескольких недель были проведены многочасовые переговоры», - рассказала адвокат.

По ее словам, одна из клиник завершила медиацию с 90%-ным результатом. Сторонам удалось прийти к «взаимоприемлемым решениям». Работа продолжается.

Хайдаров также принимал участие в переговорах. Однако юристы не имеют права раскрывать эту информацию.

Ранее Слава обвинила Хайдарова в некачественной пластике по увеличению груди. Недовольство также высказала Успенская. Появились десятки женщин, которые также сообщили о неудачных операциях.

Успенская рассказывала, что Хайдаров перекроил ее целиком, хотя певица не планировала масштабных изменений. Спустя месяц после операции она заметила, что сделанная грудь была будто «скомканная». Артистке пришлось обращаться к другому хирургу, который исправлял недочеты предшественника. Во время повторных операций в груди у Успенской нашли инородные тела.