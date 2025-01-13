«Не знаю, сколько у меня денег»: назван самый богатый член королевской семьи

Самым богатым членом британской королевской семьи оказался принц Уэльский Уильям. Данные результаты следуют из расчетов, которые публикует газета The Daily Mail.

Как отмечается, доподлинно узнать доходы и расходы августейших особ достаточно сложно, поскольку Букингемский дворец ревностно охраняет информацию об их финансовом положении. Тем не менее, какие-то более-менее конкретные цифры журналистам установить все же удалось.

Согласно полученным газетой сведениям, принц Уильям, старший сын правящего короля Карла III, занимает первую строчку в рейтинге самых состоятельных членов королевской семьи. Ему принадлежит герцогство Корнуолл, которое приносит ежегодно не менее 24 млн фунтов стерлингов (примерно 3,2 млрд рублей), а его общая стоимость — 1,3 млрд фунтов. Чистое же состояние принца на 2022 год оценивалось более чем в 1 млрд фунтов (125 млрд рублей). Что примечательно — когда в 2023 году британский мальчик Амир Хасан спросил Уильяма, сколько у него денег, тот ответил: «Не знаю».

Следом за Уильямом в списке следуют сам, собственно король Карл, имеющий на своих счетах 900 млн фунтов стерлингов, и принцесса Анна с 50 млн фунтов. А принц-бунтарь Гарри и его супруга Меган Маркл занимают лишь пятое место — по данным The Daily Mail, к 2022 году они накопили 20 млн фунтов.

Ранее мы писали о том, что Кейт Миддлтон и принц Уильям нарушают одну традицию за другой.