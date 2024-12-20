Пропустили ежегодный рождественский обед короля: Кейт Миддлтон и принц Уильям нарушают одну традицию за другой

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и ее муж принц Уильям нарушают одну королевскую традицию за другой. Сначала они выбрали менее официальную, чем обычно, открытку для поздравления британцев, а теперь пропустили ежегодный королевский обед короля.

Об этом пишет Daily Mail.

Предрождественский обед короля Карла III проходил в Букингемском дворце 19 декабря. Кейт и Уильям не присутствовали на мероприятии.

Семья находится в Норфолке с детьми. Миддлтон с мужем надеются увидеться с членами королевской семьи на Рождество в поместье Сандрингем.

При этом Миддлтон с Уильямом не уведомляли семью о своих планах. О том, что семья не приедет, стало известно ближе к 11 часам утра, когда король прибыл в Букингемский дворец.

Принц Эндрю тоже пропустил рождественский обед.

Ранее сообщалось, что Миддлтон и ее муж выпустили рождественскую открытку. Для фото к ней они выбрали кадр из видео, на котором принцесса сообщила о завершении курса химиотерапии.