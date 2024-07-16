Стали известны пять категорий россиян, которым повысят пенсии с 1 августа. Во-первых, увеличение коснется работавших в 2023 году пенсионеров.

Об этом рассказал доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, только к этой категории граждан относятся около 8 млн человек. Размер повышения у всех будет индивидуальный.

Во-вторых, будет удвоена фиксированная выплата к страховой пенсии для лиц, получающих пенсию по старости, которым в июле исполнилось 80 лет, а также тем, кто получил первую группу инвалидности в этом месяце. Соответствующую информацию сообщила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Ирина Блинкова.

В-третьих, вырастут доплаты к пенсиям членов летных экипажей и работников угольной промышленности. В обоих случаях есть нюанс: учитывается выслуга на данной должности. Подробности приводит aif.ru.

В-четвертых, увеличение затронет пенсионеров, которые получают накопительные пенсии. В-пятых, прибавка коснется также получателей срочных пенсионных выплат.

Ранее автор хитов певицы Аллы Пугачевой Лариса Рубальская заявила, что получает пенсию около 30 тыс. рублей. Она призналась, что не следит за повышением выплат, так как продолжает работать.