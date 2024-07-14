«Я за этим не слежу»: автор песен Аллы Пугачевой призналась, что не знает точный размер своей пенсии

Поэтесса и автор текстов песен Лариса Рубальская призналась, что ее пенсия составляет около 30 тысяч рублей, но подчеркнула, что не может назвать точную сумму, так как продолжает заниматься творчеством и зарабатывать помимо начислений по возрасту.

«В том году пенсия была 30 тысяч. Я не знаю, повысилась ли она в этом году. Это не ко мне вопрос. Я за этим не слежу. Мне об этом даже говорить неловко, потому что я работаю и зарабатываю деньги. Поэтому я считаю свою пенсию нормальной», – сказала Рубальская в беседе с изданием Абзац.

76-летняя поэтесса также подчеркнула, что в принципе не ориентирована на финансы.

Песни на стихи Ларисы Рубальской исполняют Александр Буйнов, Алсу, Кристина Орбакайте, Ирина Аллегрова, Алла Пугачева и другие звезды российской эстрады. Именно она подарила бывшей Примадонне хиты «Доченька» и «Живи спокойно, страна».

Ранее жюри шоу «Маска» высмеяли специального гостя телепроекта в костюме Барби. Филипп Киркоров выразил уверенность, что в образе куклы перед ними предстал комик Денис Дорохов, поэтому не стеснялся в выражениях, комментируя низкий рост героя. Оказалось, что под маской скрывалась Рубальская.