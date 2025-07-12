«И кастрюлю на голову»: в Сети высмеяли новый образ Собчак из-за сапог-пакетов

Как пояснила Собчак, в ее луке все подобрано гармонично — часть украшений дублирует цвет обуви, другая часть — сумки. Жена Константина Богомолова отметила, что любит использовать этот прием, когда надо «подружить» несовместимое.

В комментариях образ Ксении подвергся критике. Пользователи Сети назвали обувь ведущей «кринжем».

«Удобно на рынок в таких ходить, в одну туфлю помидоры, в другую огурцы»; «Сколько ресурсов планеты переводят на всякий шлак»; «И кастрюлю на голову для завершения образа»; «Она вообще себя видит со стороны??? Это клиника!», — написали они.

Отметим, что сапоги светской львицы стоят 168 тыс. рублей. Сумка из этой же коллекции обойдется в 75 тыс. рублей.

Ранее Ксения Собчак откликнулась на вакансию барыни с зарплатой 300 тысяч рублей.