Ксения Собчак откликнулась на вакансию барыни с зарплатой 300 тысяч рублей

В Ленинградской области открыли вакансию барыни с зарплатой от 300 тыс. рублей в месяц. Журналистка Ксения Собчак выразила готовность устроиться на такую работу.

Вакансию открыл туристический комплекс в Ленинградской области. В описании говорится, что соискатель должен уметь раздавать указания и вести шикарный образ жизни на его территории. В частности, среди требований есть езда верхом, общение с персоналом в строгом тоне, пятиразовое питание в ресторане и громкое восхищение вкусом блюд. Требуется опыт работы сроком от года до трех.

Собчак написала в своем Telegram-канале: «Я готова, только если разрешат пороть крестьян!».

Ранее балерина Анастасия Волочкова осудила Собчак за высказывания о певице Надежде Кадышевой. Она отметила, что журналистка строила карьеру, нелестно высказываясь в адрес публичных людей. Также балерина считает, что Собчак «всех подставляет». Она назвала фальшивым все, что делает ведущая.