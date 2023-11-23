Грачева рассказала об алиментах в 200 рублей от бывшего мужа, отрубившего руки

Многодетная мама Маргарита Грачева рассказала о размере алиментов от бывшего мужа, который отрубил ей руки. Мужчина лишен родительских прав и до недавнего времени выплачивал 200 рублей на двоих детей.

Подробности приводит StarHit.

«Изначально это было 200 рублей на двоих детей. Последние полгода присылал 9 тысяч», - поделилась Грачева, отметив, что после 200 рублей сумма казалась большой, хотя на самом деле это немного.

По словам женщины, мальчики не считают его отцом. Они в курсе того, что сделал мужчина – Грачева сама рассказала об этом, но без подробностей. Для них этот мужчина стал «плохим дядей».

Она говорит, что всегда будет против встреч детей с отцом, когда он освободится из тюрьмы. Однако после 18 лет она не собирается насильно удерживать их от встреч: если сыновья захотят, сделают это.

Ранее певица Виктория Дайнеко сообщила, что взыскала с бывшего мужа алименты через суд.