«Теперь платит»: Дайнеко привела подробности суда с бывшим мужем по алиментам

Певица Виктория Дайнеко заявила, что бывший муж Дмитрий Клейман подал другим мужчинам «дурной пример» в связи с алиментами. Напомним, артистка длительное время после развода не подавала на алименты – в январе 2022 года она обратилась в суд для взыскания средств на содержание дочери.

Подробностями певица поделилась в эфире RU.TV.

По мнению артистки, мужчины должны добровольно выплачивать средства на содержание детей.

«Если они это не делают добровольно, то алименты должны быть взысканы по суду. Очень жаль, что публичные мужчины подают такой дурной пример другим», - заявила Дайнеко.

Исполнительница отметила, что если мужчина в свидетельстве о рождении указан как «папа», то он должен отвечать за эту графу. Тем более, что деньги принадлежат детям, а не мама. «Теперь Дима платит алименты», - заключила артистка.

Напомним, супруги прожили в браке три года. Пять лет Дайнеко не подавала на алименты – зарабатывала сама, а сейчас решила, что это «дело принципа».

Ранее актриса Агата Муцениеце подала в суд на бывшего мужа Павла Прилучного, требуя повысить размер алиментов на двоих детей. Подать в суд ее вынудила дорогая учеба сына и дочери в частной школе. Муцениеце призналась, что пока смогла заплатить за учебу в этом году, которая обошлась в 1 млн 630 тыс. рублей.