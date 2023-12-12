Дети могли получить всего 20% от наследства: раскрыты детали завещания Жириновского

Экс-депутат Госдумы Василий Власов рассказал детали завещания лидера ЛДПР Владимира Жириновского. По его словам, дети получат лишь 20% от капитала политика.

Подробности сообщает Lenta.Ru.

По словам Власова, трое детей могут получить по 6,6% от наследства. Известно, что двое детей родились вне брака. Третий сын – Игорь Лебедев – появился на свет, когда Жириновский был женат на Галине Лебедевой.

Власов утверждает: 70% денег Жириновского положены партии. По словам экс-депутата, речь идет о сумме около двух миллиардов рублей.

Еще 10% от наследства направлены детищу политика - Университету мировых цивилизаций.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге выставили на торги пиджак Жириновского. Его начальная стоимость оценивалась в 200 тыс. рублей. Вещь сохранилась в хорошем состоянии, но покупателей на нее не нашлось. В итоге пиджак сняли с аукциона, товар вернут владельцу. Новым хозяином предмета одежды политика является житель Подмосковья, который выиграл вещь перед 2021 годом. Приз разыгрывали среди зрителей партийного телеканала.