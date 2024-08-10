Деньги распределят в сентябре: более 300 пострадавших при теракте в «Крокусе» смогут получить финансовую помощь

Пострадавшим при теракте в «Крокусе» будет оказана материальная помощь. Средства будут выделены для более чем 300 человек из Фонда Муслима Магомаева, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление представителей организации.

По данным источника, за помощью уже обратились несколько сотен человек. До конца августа работники фонда будут заниматься обработкой поступивших документов. А уже в сентябре состоятся комиссии, на которых определят категории пострадавших. Между ними поделят деньги, собранные организацией.

Всего было аккумулировано порядка 140 миллионов рублей. Большую часть средств собрали бизнесмены Агаларовы, которым принадлежит сгоревший «Крокус».

Ранее сообщалось, что в Замоскворецкий суд поступил коллективный иск от выживших при теракте в «Крокусе». Он обращен к одной из страховых компаний.