«Более нелепой ситуации не встречал»: адвокат Максимовой рассказал, на какое наследство сына претендует актриса

Адвокат актрисы Раисы Максимовой Павел Маркасов рассказал, на какое наследство сына Алексея претендует его 94-летняя доверительница. Стоимость всего имущество оценивается в несколько миллионов долларов.

По словам адвоката, перед смертью сын Максимовой Алексей подарил дочери два дома и участок на Николиной горе. Они не подлежат разделу.

Однако выяснилось, что в наследственной массе не учтены объекты, купленные им в период брака. Имущество будет подлежать разделу.

«Речь идет о квартире в районе Арбата площадью в 150 м2, нескольких домах и участках на Рублевке, машинах, банковских счетах. В свое время Алексей покупал участки на престижной Николиной горе в Подмосковье», - сообщил Маркасов сайту Kp.ru.

Пока оценить всю наследственную массу сложно, но она точно больше 1/8 доли доли элитной квартиры на Тверской, на которые претендует вдова.

«Более нелепой ситуации чем та, в которую себя поставила Наталья Романовна, которая рискует потерять значительно больше, чем может приобрести, я не встречал», - заключил адвокат. Он считает, что было бы правильнее попросить прощения у Максимовой вместо судов за наследство с пожилой женщиной.

Ранее мы писали о требовании Максимовой выделить долю наследства сына.