«Более нелепой ситуации не встречал»: адвокат Максимовой рассказал, на какое наследство сына претендует актриса
Адвокат Раисы Максимовой рассказал, на какое наследство сына претендует актриса.
© Tsvetkova Ekaterina / East News
Адвокат актрисы Раисы Максимовой Павел Маркасов рассказал, на какое наследство сына Алексея претендует его 94-летняя доверительница. Стоимость всего имущество оценивается в несколько миллионов долларов.
По словам адвоката, перед смертью сын Максимовой Алексей подарил дочери два дома и участок на Николиной горе. Они не подлежат разделу.
Однако выяснилось, что в наследственной массе не учтены объекты, купленные им в период брака. Имущество будет подлежать разделу.
«Речь идет о квартире в районе Арбата площадью в 150 м2, нескольких домах и участках на Рублевке, машинах, банковских счетах. В свое время Алексей покупал участки на престижной Николиной горе в Подмосковье», - сообщил Маркасов сайту Kp.ru.
Пока оценить всю наследственную массу сложно, но она точно больше 1/8 доли доли элитной квартиры на Тверской, на которые претендует вдова.
«Более нелепой ситуации чем та, в которую себя поставила Наталья Романовна, которая рискует потерять значительно больше, чем может приобрести, я не встречал», - заключил адвокат. Он считает, что было бы правильнее попросить прощения у Максимовой вместо судов за наследство с пожилой женщиной.
Ранее мы писали о требовании Максимовой выделить долю наследства сына.