Актриса Раиса Максимова подала в суд с требованием выделить долю наследства сына, об этом сообщает Kp.ru.

Народная артистка РСФСР Раиса Максимова несколько лет назад потеряла единственного сына. Мужчина, который был успешным бизнесменом, скончался в возрасте 59 лет. Врачи обнаружили у него злокачественную опухоль.

После смерти Алексея, актриса вспомнила о том, что часть ее вещей хранились в доме сына - среди них награды, драгоценности и картина наследника Льва Толстого. Именно эту картину невестка Наталья Романова отказалась возвращать.

Еще одной болевой точкой Раисы Викторовны стало то, что родственники покойного сына не дают ей разрешения на установку памятника на могиле Алексея. Дело в том, что владелицей участка является дочь мужчины, которая тоже не желает разговаривать со своей знаменитой бабушкой.

«Мое слово, просьба, мольба для Ани ничего не значат. Мы с сыном оплачивали ее проживание и учебу в Лондоне. После смерти Алеши я подарила внучке миллион рублей. И вот за все, что я для нее делала, - такая неблагодарность… А ведь я так хотела, чтобы, когда придет время, меня похоронили с мужем и сыном. Уже не надеюсь…» - рассказала актриса.

В итоге Раиса Максимова собралась судиться с родственниками и уже подала иск о выделении ее доли из наследства сына. По предварительным оценкам, общая стоимость наследства может достигать 3 миллионов долларов.

«Речь идет о двух домах и двух земельных участках на Николиной горе в Подмосковье, квартире в Хлебном переулке, нескольких автомобилях, банковских счетах, включая, зарубежные. Возможно, есть зарубежной недвижимости…» - рассказал адвокат актрисы.

Ранее мы писали о том, что Раиса Максимова переписала квартиру в центре Москвы на семилетнего внука.