Блогер Валерия Чекалина осталась должна налоговой 296 млн рублей

Блогер Валерия Чекалина, известная интернет-аудитории как Лерчек, до сих пор числится в должниках перед налоговой. Ее долг составляет более 296 млн рублей.

Об этом узнал Telegram-канал Baza.

Оказалось, что вопреки заявлениям адвокатов Чекалиной о погашенной задолженности она продолжает висеть. Точный размер долга составляет 296 349 479 рублей.

В мае адвокат Константин Третьяков говорил, что он погашен, деньги направлены в бюджет. По его словам, эту сумму семья взяла в долг.

Напомним, в отношении Лерчек и ее супруга Артема расследуется уголовное дело. Пару обвинили в уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов с физлица.

Говорилось, что блогер использовала упрощенную систему налогообложения, хотя доходы бизнеса превышали лимит в 150 млн рублей. Мужа и родственников Лерчек назвали пособниками.

В октябре Лерчек исполнился 31 год. По этому поводу она не стала устраивать пышное празднество, собрала близких друзей и устроила вечеринку дома. Чекалина отпраздновала день рождения в костюме восточной красавицы. В Сети заметили, что на девушке не было лица, как бы она ни пыталась улыбаться.