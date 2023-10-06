Пыталась улыбаться: Лерчек встретила 31-летие без гламурного торжества

Блогеру Валерии Чекалиной, которая пока находится под следствием по делу о неуплате налогов и отмывании денег, сегодня, 6 октября, исполнился 31 год. Она не стала устраивать гламурное празднество и ограничилась небольшой компанией близких друзей, передает StarHit.

Вечеринка, которая прошла в домашней обстановке, была стилизована под восточные мотивы. Чекалина надела на себя костюм, предназначенный для танцев живота. Часть торжества попала на фото и видео. Пользователи Сети, посмотрев материалы, отметили, во время всеобщего веселья на имениннице не было лица, хоть она и пыталась улыбаться.

Ходят слухи, что у блогера возникли трудности с мужем Артемом Чекалиным. Поговаривают, что пара даже рассталась на время. Сама Лерчек подобную информацию пока не подтверждала.

Последний раз блогеры выходили на связь и общались со своей аудиторией в марте текущего года. Весной в отношении Артема и Валерии было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в 311 миллионов рублей и отмывании денег. Судом супругам избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

Ранее стало известно, во сколько блогеру Лерчеку обошлось обучение детей в школе. Наследники звезды будут учиться за 1,8 млн рублей в год.