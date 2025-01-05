Блогер Сердюков порадовал Бородину подарком за полмиллиона рублей

Отметим, что Ксения Бородина неоднократно говорила о своей любви к брендовым вещам. Телеведущей нравится ходить по модным бутикам и радовать себя. Она отдает предпочтение люксовым дизайнерским маркам.

Напомним, Ксения Бородина рассекретила свой новый роман с Николаем Сердюковым этим летом. Пара активно публикует в Сети совместные фото и видео и демонстрирует свои отношения. Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» и блогер не скрывали, что уже думали об официальной регистрации отношений, а за пару недель до Нового года Ксения Бородина сообщила, что возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца на экскурсии по Эрмитажу в Санкт-Петербурге.

Нового жениха телеведущей критикуют не только ее фанаты, но и звезды. Алена Водонаева и Виктория Боня нелестно высказывались о нем. Недавно Бородина ответила на их критику.