Блогер Сердюков порадовал Бородину подарком за полмиллиона рублей
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Пока пользователи Сети называют нового жениха Ксении Бородиной альфонсом, он радует невесту дорогими подарками. Николай Сердюков порадовал телеведущую на Новый год сумкой Chanel.
В последнее время финалист шоу «Последний герой» часто общается с подписчиками. Один из пользователей спросил Николая, что он подарил Ксении на Новый год. В ответ на это Сердюков выложил в соцсетях фото сумки бренда Chanel.
Николай выбрал в подарок небольшую кожаную сумку темно-коричневого цвета с ремешком-цепочкой. В интернет-магазинах она стоит примерно 660 млн рублей.
Отметим, что Ксения Бородина неоднократно говорила о своей любви к брендовым вещам. Телеведущей нравится ходить по модным бутикам и радовать себя. Она отдает предпочтение люксовым дизайнерским маркам.
Напомним, Ксения Бородина рассекретила свой новый роман с Николаем Сердюковым этим летом. Пара активно публикует в Сети совместные фото и видео и демонстрирует свои отношения. Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» и блогер не скрывали, что уже думали об официальной регистрации отношений, а за пару недель до Нового года Ксения Бородина сообщила, что возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца на экскурсии по Эрмитажу в Санкт-Петербурге.
Нового жениха телеведущей критикуют не только ее фанаты, но и звезды. Алена Водонаева и Виктория Боня нелестно высказывались о нем. Недавно Бородина ответила на их критику.