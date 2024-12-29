Ксения Бородина ответила на критику Водонаевой и Бони в сторону Сердюкова. Об этом сообщает Super.ru.

На днях Алена Водонаева вновь раскритиковала нового возлюбленного Ксении Бородиной. Она заявила, что Николай Сердюков не является ровней для телеведущей. К ней присоединилась и Виктория Боня, рассказавшая, что слышала, будто Сердюков поднимает руку на Бородину.

Телеведущая решила опровергнуть эту информацию.

«Никогда в жизни Коля не поднимал руку на меня. Коля ко мне относится с трепетом, заботой и любовью, чего я желаю всем женщинам», — заявила она.

Бородина добавила, что Водонаева и Боня не могут знать, что происходит в ее личной жизни, потому что они давно не общаются.

«Для меня ни мнение Бони, ни Алены никогда не являлось авторитетным. Мы с этими дамами давно не общаемся, и знать, как я на самом деле живу и что происходит в моих отношениях, они не могут», — рассказала она.

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