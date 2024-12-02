Билеты на «Щелкунчика» в Большом театре раскупили за две минуты. Об этом сообщает РИА Новости.

2 декабря в 10:00 в онлайн-кассах и методом аукциона открылась продажа билетов на показ новогоднего балета «Щелкунчик». В итоге спустя 2 минуты после запуска продажи, все билеты были выкуплены. Показ постановки состоится 17 декабря на исторической сцене театра.

Судя по анонсам Большого театра, в продаже были три категории билетов — обычные (от 5 до 25 тысяч рублей), для молодежи 14−22 лет (1250 рублей) и для зрителей 60+ (5000 рублей). Несмотря на то, что театр заранее предупредил об онлайн-продаже билетов, около театральной кассы все равно выстроилась небольшая очередь из желающих приобрести билеты на «Щелкунчика».

Ранее мы писали о том, что Ирина Безрукова возмутилась возросшими ценами на билеты в Большой театр.