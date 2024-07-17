Балует дочку: сколько стоит шикарный номер, в котором отдыхала дочь Малинина в Милане
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Несколько дней назад дочь певца Александра Малинина Устинья окончила Королевский колледж музыки в Лондоне. Счастливая выпускница отправилась с женихом в Италию, чтобы отпраздновать получение диплома. Портал «Страсти» выяснил, сколько стоил номер в отеле в Милане, в котором останавливалась пара.
Вместе с женихом-англичанином Заком Устинья Малинина сначала прилетела в Милан. Там пара остановилась в пятизвездочном отеле Chateau Monfort, который расположен в историческом центре города. Соответствующими снимками дочь артиста поделилась на своей страничке в социальных сетях.
«Отель Château Monfort занимает великолепное здание в стиле либерти начала 20 века. Номера оформлены в тематике различных сказочных, лирических и балетных репертуаров. В оформлении номеров использованы современные элементы, создающие очаровательную атмосферу», — сказано на сервисе для бронирования Booking.com.
Судя по кадрам, Устинья и ее жених остановились в представительском двухместном номере. Стоимость проживания в нем с завтраками составляет около 50−53 тыс. рублей в сутки.
В 2024 году Устинья и Зак планируют пожениться. Пара пока держит в секрете дату и место бракосочетания. После Милана пара отправилась на отдых на курорт Форте-деи-Марми, который расположен в районе Тосканы. Девушка сняла романтический ролик с возлюбленным на морском берегу на закате.
Отметим, что дочь артиста получила степень бакалавра в Королевском колледже музыки. После она перешла в магистратуру — ее обучение обойдется в 2 млн рублей.