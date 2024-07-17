Балует дочку: сколько стоит шикарный номер, в котором отдыхала дочь Малинина в Милане

Судя по кадрам, Устинья и ее жених остановились в представительском двухместном номере. Стоимость проживания в нем с завтраками составляет около 50−53 тыс. рублей в сутки.

В 2024 году Устинья и Зак планируют пожениться. Пара пока держит в секрете дату и место бракосочетания. После Милана пара отправилась на отдых на курорт Форте-деи-Марми, который расположен в районе Тосканы. Девушка сняла романтический ролик с возлюбленным на морском берегу на закате.

Отметим, что дочь артиста получила степень бакалавра в Королевском колледже музыки. После она перешла в магистратуру — ее обучение обойдется в 2 млн рублей.