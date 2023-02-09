Зуд и облысение: стилист раскрыла пять последствий мытья волос раз в неделю

Волосы следует мыть не реже двух раз в неделю – универсального правила для определения оптимальной частоты нет. Стилист Рози Фернандес предупредила, что мытье раз в неделю – это опасно и грозит пятью последствиями.

В данном случае волосяные фолликулы забиваются от грязи, и кожа головы не насыщается кислородом. В результате возникают зуд, шелушение, чувствительность, перхоть и даже облысение.

Как указала стилист, воздействие загрязнения изучалось еще в 1994 году. Было доказано, что дым, газы и взвешенные частицы оседают на волосах и вызывают воспалительные и раздражающие реакции, а также провоцируют облысение.

Частота мытья должна зависеть от места проживания и образа жизни. Стилист подчеркнула, что жить в городе с большим количеством загрязнений и в сельской местности – не одно и то же. Определенную роль играет климат.

«Даже когда волосы сухие и густые, специалисты советуют мыть их не реже двух раз в неделю, чтобы удалить все остатки, которые могут скапливаться на коже головы, насыщая и ослабляя волосы», - сообщила Фернандес.

Ранее парикмахер дал совет мыть седые волосы несколько раз в неделю.