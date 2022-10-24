Мойте седые волосы несколько раз в неделю: полезные советы парикмахера

С возрастном выработка кожного сала на голове замедляется, что приводит к сухости и жесткости седых волос. По этой причине мыть голову следует через день или 3-4 раза в неделю, рекомендует парикмахер Джейми Маццеи.

Для мытья следует использовать кондиционер. Один раз в неделю необходимо добавить очищающий шампунь.

Это позволит кожному салу, которое в данном случае выступает в качестве натурального масла, увлажняющего волосы, сделать свою работу: седые локоны станут сияющими и избавятся от тусклости.

В противном случае сухие волосы будут казаться более жесткими, чем окрашенные.

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