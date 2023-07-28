Жительница Британии перенесла ампутацию ноги из-за рака и назвала первый симптом болезни

76-летняя жительница Великобритании подверглась ампутации ноги из-за рака. Первым признаком заболевания стал отек лодыжки.

Подробности приводит издание Independent.

Женщина рассказала, что сначала нога стала опухать, потом добавилась боль, которая со временем только усиливалась. Сначала врачи не подозревали, что это рак, и указали на тромб у пациентки. Женщине прописали мазь и таблетки. Спустя неделю лечения состояние не улучшалось, британку направили на обследование.

Оно показало редкую форму рака, а именно веретеноклеточную саркому. Врачи сообщили о необходимости ампутировать конечность. Женщина согласилась на операцию. Позже ей установили протез.

В апреле 2023 года у женщины обнаружили рак легкого. Она продолжает бороться с заболеванием: лечится и регулярно обследуется.

Ранее руководитель фонда помощи Алена Рыбакова рассказала о новых методах лечения рака. По ее словам, все становится более персонифицированным.