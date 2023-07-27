«Можно вылечить таблетками»: руководитель фонда помощи рассказала о новых методах борьбы с раком

Услышав диагноз рак, жизнь человека переворачивается. Тема онкологии остается одной из самых серьезных, а диагноз воспринимается пациентами, как смертный приговор. Однако в реальности далеко не все злокачественные опухоли приводят к гибели человека. Есть множество примеров, когда человеку удается выйти в ремиссию и забыть о болезни.

Мы пообщались с руководителем пациентской организации АНО «Онко Хелп» Аленой Рыбаковой. Она рассказала порталу «Страсти» о новых методах лечения рака и о том, как к ней пришла идея создать фонд помощи.

В 2020 году нашей героине поставили диагноз – рак шейки матки 4а стадии. Она консультировалась со специалистами, лечилась и вышла в ремиссию. Теперь Алена помогает другим людям.

«Это случилось как-то машинально. Я только закончила лечение и фарм компания решила закрыть чаты поддержки «Новая Жизнь». А я просто не могла бросить людей, которые были практически единственной моей поддержкой в период лечения. Я открыла «Онко Хелп» с моей онко-сестрой по лечению Олечкой Шалагиновой, забрала под опеку своих девочек и чаты», – поделилась женщина.

Алена рассказала, что они работают над разными проектами, делают все от сердца и души. В команде есть онкологи, врачи паллиативной помощи, психологи и равные консультанты.

«Онко Хелп» – некоммерческая компания. Мы работаем за счет пожертвований и правительственных грантов. Мы любим говорить, что наша организация – это реальная, прежде всего физическая помощь пациентам. У нас есть проект «Онкопроводник», где мы помогаем пациенту оформить документы и буквально за руку ведем его от кабинета до кабинета. У нас есть еще проект «Танцетерапия» – один из источников позитивного настроя. А недавно мы завершили проект «Здравствуй, новая я». Кроме того, мы сотрудничаем с федеральными и региональными онкологическими центрами, координационными центрами, как информационные партнеры. Помогаем сдавать материал на мутации», – поделилась Алена.

Руководитель фонда помощи также рассказала о новых эксклюзивных методах лечения рака.

«Лечение онкологических заболеваний развивается стремительными темпами. Сейчас все становится более персонифицированным. К примеру, еще пять лет назад сложно было поверить в то, что рак легкого, даже 4 стадии, при обнаружении определенных мутаций можно вылечить таблетками (таргетная терапия) или перевести в контролируемое состояние, свести до состояния сахарного диабета, а не смертельного приговора», – объяснила она.

Полное интервью Алены Рыбаковой, где она рассказала свою историю борьбы с раком и о том, как помогает женщинам, можно прочитать здесь.