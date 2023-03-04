Жить там опасно для здоровья: врач перечислил этажи, на которых категорически нельзя брать квартиры

При выборе квартиры чаще всего люди смотрят на само помещение, местоположение многоквартирного дома и инфраструктуру. Но существует еще один фактор, который нужно обязательно учитывать – это этаж. Врач-терапевт Юлия Коваленко рассказала, где лучше приобретать жилье и какие могут быть плачевные последствия у неправильного выбора.

Не существует идеальной формулы подбора квартиры, подходящей для всех людей. Одни предпочитают жить высоко, где открывается прекрасный вид. Других заботит удобство, поэтому они присматриваются к первым этажам, чтобы не ездить на лифте и не бегать по лестницам изо дня в день. Однако стоит учитывать не столько свои желания при выборе апартаментов, сколько риски для здоровья.

По словам эксперта, опаснее всего уходить из крайности в крайность – первые и последние этажи. Люди, выбирающие квартиры в самом низу многоэтажек, чаще всего страдают из-за болезней легочной системы и сниженного иммунитета. А те, кто наслаждается прекрасным видом сверху, по статистике постоянно сталкиваются с тревожным расстройством, головными болями, нестабильным артериальным давлением.

Но если все-таки выбирать, то лучше уж точно отказаться от первых этажей, так как жильцы находятся в непосредственной близости к подвалу, из-за чего начинается появление грибков и плесени. Также они вынуждены вдыхать выхлопные газы от машин, пыль и испарения от асфальта в жаркие дни, а это приводит к серьезным проблемам со здоровьем. В организме накапливаются оксид углерода, альдегиды, сера, тяжелые металлы, что в свою очередь способствует возникновению легочных и различных хронических заболеваний.

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