Уролог назвал баню и чрезмерные спортивные нагрузки вредными для мужского здоровья

Баня или сауна, а также чрезмерные спортивные нагрузки не только не полезны, но и вредны для мужского здоровья. Они ухудшают качество спермы.

Об этом заявил уролог-андролог Гусейн Садыков. По его словам, тепловое воздействие и спорт в большом количестве ухудшают качество спермы.

Специалист объяснил, что оптимально заниматься спортом 2-3 раза в неделю по полтора-два часа. В таком случае повышается уровень тестостерона и адреналина, происходит нормальный синтез сперматозоидов.

Спортивные нагрузки в большом количестве изнуряют организм. В результате ухудшаются количественные и качественные показатели спермы.

На это также влияет любимое увлечение многих мужчин – баня.

«Посещение сауны, бани или прием теплых ванн негативно сказывается на качестве спермы, так как перегревание органов мошонки приводит к ухудшению ее качества», - сказал специалист Газете.Ru.

Природой заложено, что температура в мошонке на два градуса ниже, чем в остальном теле, напомнил врач.

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