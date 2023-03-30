Жертвы красоты: как длинные ногти могут навредить здоровью

Врач-терапевт Валерия Румянцева предупредила любительниц длинных ногтей о неприятностях, которые могут произойти с ними в любой момент. В каких случаях лучше отказаться от эффектного маникюра.

Эксперт рассказала, что под ногтями скапливается грязь. В зависимости от длины ногтевой пластины, под ней будет больше или меньше бактерий и грибков. Касание практически любой грязной поверхности приведет к тому, что они будут размножаться.

Это плохо не только для самих ногтей, но и для других частей тела. Человек может не замечать, как часто после контакта с поверхностью трогает свое лицо. В таком случае бактерии перейдут на кожу, что вызовет высыпания и акне.

Именно по этой причине врачи рекомендуют отдать предпочтение короткому маникюру. Если вы никак не можете отказаться от длинных ногтей, то вам придется еще тщательнее заботиться о гигиене рук.

«Нужно чаще мыть руки и пользоваться антисептиком», – цитирует эксперта интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее мы писали о том, чем опасна процедура по наращиванию ресниц. Офтальмолог Смирнова объяснила, почему накладные ресницы опасны для здоровья глаз. Речь идет про различные аллергические реакции, синдром сухого глаза и даже размножение кожных клещей.