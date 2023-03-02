Синдром сухого глаза и клещи: чем еще опасна процедура по наращиванию ресниц

Современная косметология может похвастаться большими достижениями на сегодняшний день. Теперь каждая девушка может исправить в себе любой изъян: будто то избавление от носогубной складки или отсутствие ярко выраженного взгляда. Чтобы решить последнюю проблему, современные модницы нередко совершают процедуру по наращиванию ресниц. Однако мало кто знает, что подобная манипуляция крайне вредна для здоровья. Об этом сообщила офтальмолог Валерия Смирнова в беседе с порталом «СЭ».

Эксперт предупредила, что у данной манипуляции много негативных последствий. Речь идет про различные аллергические реакции, синдром сухого глаза и даже размножение кожных клещей.

«Очень густые искусственные ресницы — идеальное место для размножения личинок клеща. Они любят селиться у основания и питаться этим материалом», — пояснила Валерия.

Причиной таких осложнений является клей, на котором держатся искусственные ресницы. Также чрезмерная густота препятствует удалению грязи и бактерий, скапливающихся на коже век. Все это ведет к тому, что женщины начинают испытывать дискомфорт в области глаз, от которого можно избавиться только медикаментозным путем.

Подробно разъяснив ситуацию, Смирнова призвала всех девушек отказаться от частого посещения данной процедуры.

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